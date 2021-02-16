Koronavirüse yakalanan Demet Akalın'dan çok konuşulacak tatil itirafı
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Koronavirüse yakalanan Demet Akalın'dan çok konuşulacak tatil itirafı

16.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:48
Koronavirüse yakalanan Demet Akalın'dan çok konuşulacak tatil itirafı

Tedbirleri hiçe sayıp tatile giden, ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın'dan bir itiraf geldi. Akalın, "Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sık sık sosyal medya hesabından yasakları ihlal eden kişilere tepki gösteren Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda gittiği Uludağ tatili ile gündeme gelmişti. Herkese tepki gösterirken tatile gitmesi tepkilere neden olan Akalın, önce Okan Kurt'un ardından kendisinin koronavirüse yakalandığını söylemişti.

HASTALIĞI HAFİF SEYREDİYOR

Birlikte yaşadığı eski eşi Okan Kurt ile evlerinde tedavi olan Akalın, sağlık durumu hakkında, "Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan'ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini" dedi.

"İNSAN ERKEN SÖYLEMEZ Mİ, NE CAHİLLİK"

Hastalığa nasıl yakalandıkları hakkında da konuşan ünlü şarkıcı şu itirafta bulundu: "Uludağ'a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık."

"HİÇ LİNÇ ETMEYİN"

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda tatil açıklamasıyla şoke etmişti. Akalın, "Ben hafta sonu gideceğim Uludağ'a. Hiç linç etmeyin. Belki konser falan alırım." demişti.

Koronavirüse yakalanan Demet Akalın'dan çok konuşulacak tatil itirafı
Koronavirüse yakalanan Demet Akalın'dan çok konuşulacak tatil itirafı
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