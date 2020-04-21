Koronavirüse yakalanan çiftin hayvanlarına devlet sahip çıktı
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Kozan, Güncel

Koronavirüse yakalanan çiftin hayvanlarına devlet sahip çıktı

ADANA'nın Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedaviye alınan bir çiftin baktığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına sahip çıktı.

21.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:08
Koronavirüse yakalanan çiftin hayvanlarına devlet sahip çıktı

ADANA'nın Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede tedaviye alınan bir çiftin baktığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına sahip çıktı. Ekipler 7 sığır, 10 koyun, 10 keçi, 1 eşek ve 15 civarında tavuğun her gün beslenme, su ve sağım ihtiyaçlarını üstlenerek, ahırda da dezenfekte çalışması yaptı. 

İlçedeki Eskimantaş Köyü'nde yaşayan 65 yaş üstü çift, rahatsızlanınca koronavirüs testi yaptırdı. Testleri pozitif çıkan çift, Kozan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiftin evlerinde besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bakım ve beslenme ihtiyaçları için Köy Muhtarı Mustafa Aköz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan 7 sığır, 10 koyun, 10 keçi, 1 eşek ve 15 civarında tavuğun beslenme, su ve sağım gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti. Müdür Erdoğan'ın talimatıyla iki veteriner ve dezenfekte çalışması yapacak ekip eve geldi. Veterinerler tarafından hayvanların bakımları yapılırken, ekipler de besleme ve su ihtiyaçlarını giderdi. Ahırda da dezenfekte çalışması yapan ekiplerin ihtiyaç halinde desteklerinin süreceği bildirildi.


Kaynak: DHA

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