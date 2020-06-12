Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile kadın için seferber oldular
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Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile kadın için seferber oldular

Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile kadın için seferber oldularZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi ve kendisine Kovid-19 bulaşan 9 aylık hamile S.A.(32), acil müdahaleyle ameliyata alınarak sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi.

12.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:10

Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile kadın için seferber oldular

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi ve kendisine Kovid-19 bulaşan 9 aylık hamile S.A.(32), acil müdahaleyle ameliyata alınarak sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi. Tüm hastanenin seferber olduğu S.A. eşiyle birlikte tedavisine devam edilirken yenidoğan ünitesinde izole edilen bebeğin ise test sonucu bekleniyor.

Ereğli'ye bağlı Çayırlı köyünde yaşayan T.A. ve oğlu B.A.'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğlu Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Evde izole edilen B.A.'nın 9 aylık eşi S.A.'da da Kovid-19 semptomları baş göstermeye başladı. S.A.'nın testi pozitif çıkması üzerine ilçe sağlık müdürlüğü ve hastane görevlileri, hemen irtibata geçerek sezaryenle doğum yapması gerektiği ifade edildi. Normal doğum için beklemek isteyen S.A., doktorlarla görüştükten sonra ameliyatı kabul etti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Füsun Karbancıoğlu Cantürk de ekibiyle birlikte riskli ameliyatı yapmayı kabul etti. Hemen hastaneye kaldırılan S.A., geçen perşembe günü saat 02.00 sıralarında kız bebek dünyaya getirdi. Doğum ile ilgili sağlık sorunu bulunmayan anne S.A., eşiyle birlikte aynı odada Kovid-19 ile ilgili tedavisi devam ediyor. Koronavirüs testi yapılan bebek ise yenidoğan ünitesinde izole ortamda tutulurken test sonucu bekleniyor.

Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vildan Türkeli, vakayla ilgili başından sonuna kadar ilgilendi. İdarecisinden, doktor ve sağlık personellerinden yaklaşık 20 kişinin görev aldığı vakayla ilgili bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi, aileyi de sevindirdi. Anne S.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

BEBEĞİN TEST SONUCU BEKLENİYOR

Dr. Füsun Karbancıoğlu Cantürk, S.A. ve bebeğinin sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu söyledi. Tüm ekip olarak vakayla seferber olduklarını ifade eden Cantürk, şöyle dedi:

"Hastamızın çarşamba günü gelen sonuçları pozitif çıkması üzerine hastane başhekimimiz tarafından sağlığının ve takibinin daha iyi yapılabilmesi için hastaneye başvurmasını istedik. Ambulans ile hastanemize getirildi. Kendisi 39 hafta 3 günlük gebe olan bir hastamızdı. Doğum süresini tamamlamış ve doğum yapması gerekiyordu. Öncelikli olarak izlemeye aldık. İlçe hastanesi olarak hastamızı il merkezine sevk etmeyi düşündük. Ancak hastamız gebelik sürecini tamamladığı için bebek ve anneyi daha fazla riske atmamak için hastanın sevkini beklemeden hastane yönetiminin de onayını alarak doğumunu yaptırmaya karar verdik. Hastamızın gerekli hazırlıkları yapılarak sezaryenle ameliyata aldık. Sezaryen ile sağlıklı bir bebek dünyaya geldi. Bebeğimizi yenidoğan servisinde izole altına aldık. Annemizin Kovid servisinde tedavisi devam ediyor. Sezaryen ile ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Solunum sıkıntısı biraz var. Onun dışında ameliyat ile ilgili herhangi bir sorun olmadı. Çocuğumuzun sağlık durumu da iyi. Ondan da PCR testi alındı. Sonucu bekleniyor."

'HERHANGİ BİR SEMPTOM YAŞAYAN GEBE HASTANEYE BAŞVURMALI'

Dr. Cantürk, gebe kadınların öksürük, solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve ateş gibi Kovid-19 semptomlarını yaşaması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade ederek, "Böyle bir durumda hastalarımızı ve gebeliğini de riske atmayacak şekilde testlerini yapıp, Kovid-19 riski varsa ona göre değerlendirmesini yapıp, yönlendiriyoruz. Tabi ki bu süreci ben tek başıma gerçekleştirmedim. Bu süreçte doğum servisi ebelerimiz hastamızın sürekli olarak yanına girerek hem tıbbi bakımını yaptılar hem de annenin sağlığı açısından gereken testlerde bana çok yardımcı oldular. Bununla birlikte ameliyathane ekibimiz tamamen Kovid-19 hastalığına yönelik tedbirlerimizi alarak ameliyata girdik. Anestezi uzmanı emine hanıma ve tüm ameliyat hemşirelerimize ve personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir ameliyat hastası ve hastamızı yakın takip etmemiz gerekiyordu. Hem sezaryen açısından hem Kovid nedeniyle yardımcı olan nöbetçi ebelerimize, Kovid servisi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardımcı olan başhekimimiz, başhekim yardımcısı idarecilerimize de teşekkür ediyoruz." dedi.

Koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile kadın için seferber oldular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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