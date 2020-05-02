Koronavirüse yakalanan 2 sigara dağıtıcısının 200 temaslısına karantina
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Koronavirüse yakalanan 2 sigara dağıtıcısının 200 temaslısına karantina

Koronavirüse yakalanan 2 sigara dağıtıcısının 200 temaslısına karantina
02.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:03

KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 2 sigara dağıtıcısının koronavirüs testi pozitif çıkınca, temasta bulundukları yaklaşık 200 kişi evlerinde 14 gün karantina altına alındı.

KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 2 sigara dağıtıcısının koronavirüs testi pozitif çıkınca, temasta bulundukları yaklaşık 200 kişi evlerinde 14 gün karantina altına alındı.

Kayseri'de market ve bakkallara sigara dağıtımı gerçekleştiren 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Sigara dağıtıcılarının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, sigara dağıtıcıları ile iletişim kurarak temasta bulundukları kişileri belirledi. Filyasyon ekibi, sigara dağıtıcılarının temasta bulunduğu yaklaşık 200 kişiye ulaştı. Bu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde karantina altına alındı. Sigara dağıtıcılarının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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