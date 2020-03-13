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Koronavirüse Türk girişimcilerden teknolojik çözüm

Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı hava temizliği önemli bir yer tutuyor.

13.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:01
Koronavirüse Türk girişimcilerden teknolojik çözüm

Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı hava temizliği önemli bir yer tutuyor. Türk girişimciler de bulunan ortamdaki havanın temizliğini sağlayan bir cihaz geliştirdiler. Geliştirilen cihazın bakterileri saniyeler içerisinde yok ettiği belirtiliyor.


Türk girişimciler, dünya gündeminin en önemli maddelerinden olan koronavirüsün olumsuz faktörleriyle savaşacak cihazı, hava temizleme pazarına sundu ve tüketicileriyle buluşturdu.


"Bakteriler 60 saniyede ölüyor"


Sercair Pure Healthy cihazının içerisinde bulunan özel olarak tasarlanmış UVC lamp teknolojisi korona ve benzeri virüslerin, bakteri, mikroorganizmalar, partiküller, zararlı koku faktörlerini 60 saniyede yok ettiğini belirten üretici şirket olan Sercair'ın Yönetim Kurulu Üyesi Burak Onkardeşler, "Cihaz iç mekanlardan zararlı bileşenleri dışarı atıyor. Dışarıdan alınan temiz havayı, toz, polen gibi faktörlerden de ayrıştırarak içeri alıyor. Ayrıca teknolojik cihaz, virüsün yayılmasını engellemek için özellikle vurgulanan, mekanların havalandırılması ihtiyacını, pencere açmadan yapabiliyor" dedi.


"Birçok hastalığın zararlı faktörlerine çözüm sunuyor"


Cihazın bakteri ve virüsleri yok etmenin yanında, bulunduğu ortama sürekli temizlenmiş hava sağladığı için nefes darlığı, baş ağrısı, solunum yolu hastalıkları, astım, dikkat dağınıklığı ve depresyon gibi rahatsızlıkların oluşmasını da önemli ölçüde azalttığının altını çizen Onkardeşler, "Dünya pazarında birbirinden farklı hava temizleme cihazlarının görevini tek bir teknolojide birleştiren inovatif ve patenti alınmış Sercair, sıcaklık, nem, karbondioksit, karbon monoksit, VOC (uçucu organik bileşik) ve partikül miktarı analizlerini aynı anda yaparak iç mekan hava kalitesini iyileştiriyor. Tüm dünya geneline 5 binin üzerinde bireyin yaşamlarını kaybetmesine neden olan koronavirüsten korunmak için evlerde geçirilen zamanın arttırılması ve mekanların havalandırılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Mevcut camlar aracılığıyla yapılan havalandırmalarda ise toz, bakteri, virüs, partikül gibi gözle görülemeyen zararlı bileşenler iç mekana taşıyor. Tüketicilerin yaşam kalitesini arttırmak, hava koşulları nedeniyle oluşan hastalıkların oluşmasını azaltmak amacıyla Healthy serimizi uzun Ar-Ge sürecinin ardından piyasaya sunduk. Sercair Healthy, sağlıklı yaşamak isteyen herkese temiz bir iç mekan havası sunuyor. Hedefimiz daha yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya için yeni jenerasyon iç hava temizleme teknolojisini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada ulaşabilir kılmak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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