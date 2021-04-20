Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI

Gelen son dakika haberine göre KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINI KIRDI Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polisin tombala oynanan villaya yaptığı baskında, kaçmaya çalışan bir kişi pencereden atlayınca bacağını kırdı.