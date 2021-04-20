Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI
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Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINI KIRDI Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polisin tombala oynanan villaya yaptığı baskında, kaçmaya çalışan bir kişi pencereden atlayınca bacağını kırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINI KIRDI Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polisin tombala oynanan villaya yaptığı baskında, kaçmaya çalışan bir kişi pencereden atlayınca bacağını kırdı. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi, sol bacağı kırılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan kişi tedaviye alınırken, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle ceza yazıldı.

Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI
Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI
Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI
Son dakika haberleri! KORONAVİRÜSE RAĞMEN VİLLADA TOMBALA OYNAYAN 32 KİŞİYE PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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