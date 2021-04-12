AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
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AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde termal bir otelde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yaklaşık 15 kişilik grup, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, müzik eşliğinde eğlendi.

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde termal bir otelde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yaklaşık 15 kişilik grup, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, müzik eşliğinde eğlendi.

Sandıklı'da termal bir otelin diskosunda geçen hafta sonu çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, 15 kadar tatilcinin eğlendiği anlar yer aldı. Gruptakilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde tatilcilerin eğlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği gözlendi.Diskoda bir araya gelen tatilcilere garsonlar tarafından servis yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Diskodaki eğlence ile ilgili işlem yapılıp, yapılmadığı ise henüz öğrenilemedi.

AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE
AFYONKARAHİSAR KORONAVİRÜSE RAĞMEN TERMAL OTELDE MÜZİKLİ EĞLENCE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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