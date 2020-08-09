KORONAVİRÜSE RAĞMEN TEKNEDE EĞLENCE YAPTILAR
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KORONAVİRÜSE RAĞMEN TEKNEDE EĞLENCE YAPTILAR

Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup eğlence yaptı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN TEKNEDE EĞLENCE YAPTILAR
09.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:29
Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı

 

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı. Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.  

 

POLİS DENETİM YAPTIVatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu. Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu. 

 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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