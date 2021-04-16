Koronavirüse rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza

OSMANİYE'de, polisin baskın yaptığı ofiste kumar oynayan 5 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 25 bin 580 lira ceza kesildi.

OSMANİYE'de, polisin baskın yaptığı ofiste kumar oynayan 5 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 25 bin 580 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ofise baskın yapan ekipler, 5 kişinin masa etrafında kumar oynadığını belirledi. Masada çok sayıda iskambil kağıdı, oyun taşı ve 90 lira ele geçirildi. Ofisin sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Kumar oynayanlara ise kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 580 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL