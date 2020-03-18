Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı - Haberler
İstanbul, Araç, 3. Sayfa

Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı Evden çıkmayın uyarısını dinlemeden eğlence düzenleyip terör estiren 10 maganda yakalandı Ehliyetlerine el konulan ve araçlar trafikten men edilen sürücülere 26 bin 724 lira para cezası kesildi Dünyayı saran...

18.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:41
Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Evden çıkmayın uyarısını dinlemeden eğlence düzenleyip terör estiren 10 maganda yakalandı

Ehliyetlerine el konulan ve araçlar trafikten men edilen sürücülere 26 bin 724 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Dünyayı saran Koronavirüsü nedeniyle "evden çıkmayın" uyarılarına rağmen mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için toplanarak eğlence düzenleyen ve tünel kapatarak havaya ateş açan, yollarda "drift" ile patinaj çekerek terör estiren 10 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 26 bin 724 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı saran Koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'de birçok konuda önlem alınarak "evden çıkmayın" uyarısı yapılmıştı. Kalabalık yerlerde bulunmayın uyarılarına rağmen mega kentin çeşitli noktalarında asker uğurlama eğlenceleri düzenlendi. Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy'de yapılan eğlencelerde magandalar, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açmıştı. Trafiğe çıkan magandalar, tüneli trafiğe kapatarak drift, patinaj çekerek ve abartı egzozla ortalığı dumana boğmuştu. Şehir de terör estiren şahıslar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaşmıştı.


10 sürücü gözaltına alındı

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34DH8566 plakalı araç sürücüsü T.T., 34EZ6688 plakalı araç sürücüsü K.K., 34KA4583 plakalı araç sürücüsü Y.B., 34HK9573 plakalı araç sürücüsü C.İ.R., 34BUY314 plakalı araç sürücüsü İ.G., 34FH4602 plakalı araç sürücüsü M.Y., 34TK2491 plakalı araç sürücüsü S.S., 34RB7457 plakalı araç sürücüsü E.T., 34RC5223 plakalı araç sürücüsü S.K. ve 34FM2505 plakalı araç sürücüsü M.H.S'nin adreslerini tespit etti. Polis şahısları tek tek gözaltına alarak şubeye götürdü. Sürücülerden Y.B.'ye "Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddesinden 288 lira, "Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim günleri dışında yüz metre mesafede duraklamak" maddesinden 132 lira, "ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" maddesinden 132 lira ve "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğini seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden de 132 lira olmak üzere toplamda 684 lira para cezası uyguladı.


27 bin 724 lira para cezası kesildi

Sürücü K.K'ya da "Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim günleri dışında yüz metre mesafede duraklamak" maddesinden 132 lira para cezası kesildi. Sürücüler S.S., E.T., S.K. ve M.H.S'ye de ayrı ayrı "kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" maddesinden 132 lira, "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğini seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira para cezası uygulandı.


Polis drift ve patinaja acımadı

Sürücü T.T'ye de "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek" maddesinden 288 lira olmak üzere toplamda 6 bin 429 lira para cezası kesildi. Sürücü C.İ.R, İ.G ve M.Y.'ye ise ayrı ayrı "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.


Ehliyetlerine el konulup araçları men edildi

Öte yandan İ.G'nin kullandığı 34BUY314 plakalı motosiklet ve M.Y'nin olayda kullandığı 34FH4602 plakalı motosiklet ruhsat sahibi olmaları nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Sürücüler T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y'nin sürücü belgeleri 60 gün süre ile geri alındı. Sürücüler sürücü belgelerini geri alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmek zorunda kalacaklar.


2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Şubede işlemleri tamamlanan T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y'ye, "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden ilgili polis merkezlerinde adli işlem yapıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Haber
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Pekin yönetiminden Trump'ın 'Çin virüsü' paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Pekin yönetiminden Trump'ın "Çin virüsü" paylaşımına cevap: ABD, Çin'i karalamaya çalışıyorlar
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ali Babacan İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Guido Senia Recep Tayyip Erdoğan
Spor Berkay Şahin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Koronavirüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 13:15:27. #1.14#
title