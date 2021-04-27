Koronavirüse rağmen iş yerinde kumara 65 bin lira ceza
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Koronavirüse rağmen iş yerinde kumara 65 bin lira ceza

Koronavirüse rağmen iş yerinde kumara 65 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, iş yerinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 65 bin 146 lira ceza uygulandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, iş yerinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 65 bin 146 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 10 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere 'Covid-19 tedbirlerini ihlal etmek', 'maske takmamak', 'sosyal mesafeye uymamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçlarından toplam 65 bin 146 lira ceza kesildi. 1 kişi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.


Koronavirüse rağmen iş yerinde kumara 65 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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