Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplamda 2 bin 38 feribot seferiyle 102 bin 407 araç taşıdı.

Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı
05.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:33

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplamda 2 bin 38 feribot seferiyle 102 bin 407 araç taşıdı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda feribot ile 92 bin 901 araç taşınırken, bu yıl taşınan araç sayısı 9 bin 506 arttı. Rakamlar, koronavirüse rağmen tatile çıkanların sayısının fazlalığını ortaya çıkardı. 

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında toplam 16 feribot ile saatsiz sefer yaptı. Tatile gidenler ve dönenler dolmuş usulü seferlerle boğazın bir yakasından diğer yakasına, adalara ve tekrar ana karaya taşındı. Günde ortalama 20 bin araç olmak üzere, 2 bin 38 sefer ile toplamda 102 bin 407 araç feribotlarla taşındı. Gestaş yetkilileri, geçen yıl Kurban Bayramı'nda 5 günlük sürede, bin 962 sefer yapılarak, 92 bin 901 aracın taşındığını açıkladı.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 10 ARTIŞFirmadan yapılan yazılı açıklamada, "Bayram boyunca saatsiz seferlerle hizmet verdiğimiz hatlarımızda taşınan araç sayısı geçen yıl Kurban Bayramı'na oranla yüzde 10 artarak, 102 bin 407 adet olarak gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı'nda Kabatepe-Gökçeada hattında gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 8 bin 440 araçlı geçiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise, gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 8 bin 982 araçlı geçiş yapılmıştır. Gökçeada hattında günde ortalama 21, Bozcaada hattında ise günde ortalama 36 sefer gerçekleştirilmiştir. Bayramın son gününde Geyikli-Bozcaada hattında yapılan 40 sefer, rekor sayılabilecek düzeyde bir sefer sayısıdır" denildi.KORONAVİRÜSE RAĞMEN TATİLE ÇIKANLARIN SAYISI ARTTI

Firmanın verilerine göre, geçen yıl Kurban Bayramı'ndaki 5 günlük tatil süresine göre, bu yıl aynı dönemde taşınan araç sayısı 9 bin 506 arttı. Rakamlar, koronavirüs salgınına rağmen tatile çıkanların sayısındaki artışı gözler önüne serdi. Özellikle turizm cenneti Bozcaada ile Gökçeada'ya günlük sefer sayılarındaki artışlar da bayramda adalara olan rağbeti gösterdi. Tatilin son günü dönüş yolundaki vatandaşları taşıyabilmek için Bozcaada'dan Geyikli'ye bir günde 40 feribot seferi yapılması, adanın bayramı oldukça kalabalık geçirdiğini ortaya koydu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Güncel
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği...
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş Dünya
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası 'Altyapı çöktü' iddialarına yanıt
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Beren Saat İrem Derici Demet Akalın
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Koronavirüse rağmen, feribotla taşınan tatilci sayısı arttı - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 14:52:27. #1.15#
title