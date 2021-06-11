OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
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OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, koronavirüs salgınına rağmen evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin 832 TL ceza kesildi.

OSMANİYE'de, koronavirüs salgınına rağmen evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 53 bin 832 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 12 kişiyi 2 masada kumar oynarken yakaladı. İskambil kağıdı, taş ve pullara el koyan ekipler, ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yaptı. Kumar oynayan 12 kişiye ise 'kumar oynamak'tan ve 'pandemi tedbirlerini ihlal'den toplam 53 bin 832 TL ceza uygulandı.

OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA
OSMANİYE KORONAVİRÜSE RAĞMEN EVDE KUMARA 53 BİN TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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