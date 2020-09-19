Koronavirüse rağmen dünya şampiyonu olmak istiyor MERSİN'de 3 kez İFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olan 21 yaşındaki milli sporcu İzzettin Altunsöz, dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen tüm imkanları zorlayarak antrenmanlarını sürdürüp, Dünya Şampiyonası hedefinde ilerliyor.

MERSİN'de 3 kez İFMA Muaythai Avrupa Şampiyonu olan 21 yaşındaki milli sporcu İzzettin Altunsöz, dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen tüm imkanları zorlayarak antrenmanlarını sürdürüp, Dünya Şampiyonası hedefinde ilerliyor.

Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi İzzettin Altunsöz, 6 yıl önce Mardin'in Savur ilçesinden liseyi okumak için geldiği kentte, ağabeyi İbrahim Altunsöz sayesinde muaythai ile tanıştı. Ağabeyinden etkilenerek spora başlayan İzzettin Altunsöz, katıldığı turnuvalarda Türkiye şampiyonluğu ve 3 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlık yapan İzzettin Altunsöz, koronavirüs salgını nedeniyle organizasyonun iptal edilmesi üzerine ilk dönemler çalışmalarını evde sürdürdü. Altunsöz, hazırlıklarına Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Tesisleri'nde kendi imkanlarıyla devam ediyor.MAÇ TARİHLERİNİ BEKLİYORAşırı sıcak ve neme rağmen aralıksız olarak antrenmanlarını sürdüren İzzettin Altunsöz, koronavirüsün bir an önce son bulmasını dilediğini belirterek, "Mersin'e geldikten sonra burada muaythai ile tanıştım. 6 yıldır da bu sporun içindeyim. A Milli Takım sporcusuyum, 3 defa Avrupa şampiyonu oldum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Koronavirüs olmasaydı ben Tayland'a giderek Dünya Şampiyonası için kampa girip hazırlıklarımı yapacaktım. Ne yazık ki koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi bizi de kötü etkiledi. Şu an yeni maç tarihlerimizi bekliyoruz" dedi.AÇIK ALANDA ÇALIŞIYORPandemi önlemleri nedeniyle spor salonlarının kapalı olduğu dönemde evde idman yaptığını anlatan milli sporcu, açık alanda çalışmalarına devam ettiğini aktardı, "Güzel dereceler elde etmek için antrenmanlarıma odaklanıyorum" diye konuştu.EN HIZLI NAKAVT

1999 yılının Mayıs ayında Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya gelen ve halen Mersin Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren milli sporcu İzzettin Altunsöz, şampiyon olduğu Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Bosna Hersekli rakibini 5'inci saniyede nakavt etmişti. Altunsöz'ün yaptığı bu nakavt medyada dünyanın en hızlı nakavtı olarak yer almıştı.

Kaynak: DHA