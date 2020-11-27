Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
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Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler

27.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:43
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler

KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti.

KORONAVİRÜS  salgınına rağmen "Efsane Cuma"  adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadı.  "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler alışveriş merkezlerini doldurdu. İstanbul'da farklı alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle alışveriş merkezlerinin içindeki mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu. Ancak zaman zaman kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin dışında da kalabalık oluştuğu görüldü.

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- İstanbul

Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT

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