Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler

KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti.

KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadı. "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler alışveriş merkezlerini doldurdu. İstanbul'da farklı alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle alışveriş merkezlerinin içindeki mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu. Ancak zaman zaman kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin dışında da kalabalık oluştuğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT