Koronavirüse karşı yeni kamu spotu SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotunun hazırlandığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotunun hazırlandığını açıkladı. Hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eşzamanlı olarak yayımlanacak. Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, 'Mucize Doktor' dizisinde doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise 'Hekimoğlu' dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından aktarılıyor.

Kaynak: DHA