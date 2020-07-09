Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler
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Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler

SAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanları ile sınıfların dezenfekte edilebilmesi için ultraviyole ışık yayan 'Akıllı Dezenfeksiyon Armatürü' üretti.

Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler
09.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:34

SAMSUN'da, Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, vatandaşların toplu kullanım alanları ile sınıfların dezenfekte edilebilmesi için ultraviyole ışık yayan 'Akıllı Dezenfeksiyon Armatürü' üretti.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ultraviyole ışın yayan 'Akıllı Dezenfeksiyon Armatürü' üretti. Üretilen cihazın yaydığı ultraviyole ışınlar, bulunduğu ortamdaki virüsleri yok ediyor. Cihaz, ışığa ve harekete duyarlı olduğundan; olası bir temasta kendisini kapatıyor. Bu cihaz ile okulların ve diğer kamu binalarının mesai saatleri dışında virüsten arındırılarak dezenfekte edilmesi amaçlanıyor.

Koronavirüsle mücadele süreci başladığında faydalı olabilmek için düşünmeye başladıklarını söyleyen elektrik, elektronik teknoloji şefi Birol Çavuş, "Daha sonra ameliyathanelerde ve tıbbı laboratuvarlarda kullanılan ultraviyole dezenfeksiyon cihazı yapmaya karar verdik. Altyapı çalışmalarını yaptıktan sonra cihazın üretimine geçtik. Normalde piyasa da bunun gibi cihazlar var ancak hepsi elle kontrol ediliyor. Biz piyasada bulunanların aksine daha akıllı bir cihaz yapmak istedik. Ürettiğimiz cihaz tamamen mikro işlemci kontrollü çalışıyor. Belirli zamanlarda çalışmaya programlı. Ayarlanan sürelerde cihaz otomatik olarak kapağını kendi açarak ortama ışık yayarak dezenfekte ediyor. Daha sonra süre sona erince kendisini tekrar kapatıyor" dedi.LAMBALARIN 8 BİN SAATLİK ÖMRÜ VAR 

İnsanlara zarar vermemek için akıllı teknolojilerle ürettiklerini belirten Çavuş, "Cihaz çalışıyor durumda iken insan hareketi algıladığında lambalarını kapatarak ışık yaymayı bitiriyor. Ayrıca mesai saatleri dışında çalışmasını istediğimiz için üzerine bir de aydınlık sensörü ekledik. Ortam aydınlandığı zaman yine otomatik olarak kendisini kapatıyor. İçerisine yerleştirdiğimiz lambaların 8 bin saatlik kullanım ömrü var ve her gün 4 saat çalışacağı için 5 yıl çalışacaklar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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