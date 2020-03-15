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Koronavirüse karşı Türkiye kitap okuyor

Koronavirüse karşı Türkiye kitap okuyor Okuduğu kitabın fotoğrafını çekip paylaşan ödül kazanıyor Bursa'nın en büyük kitap merkezi BKM, herkesin kitap okuması için örnek bir kampanya başlattı.

15.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:43
Koronavirüse karşı Türkiye kitap okuyor

Koronavirüse karşı Türkiye kitap okuyor

Okuduğu kitabın fotoğrafını çekip paylaşan ödül kazanıyor

BURSA - Bursa'nın en büyük kitap merkezi BKM, herkesin kitap okuması için örnek bir kampanya başlattı.

Bursa'da 5 bin metrekare alan üzerine kurulan BKM, 5 milyon kitap ve kırtasiye ürünüyle hizmet veriyor. BKM, korona virüs salgınından sonra zamanlarını evde geçiren vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bkmkitap.com'da #Türkiye okuyor etkinliği başlattı. Kampanya Türkiye'de düşük olan kitap okuma alışkanlığını arttırmayı hedefliyor. Etkinliğe katılanlar 20 gün boyunca her gün yapılacak çekilişle bkmkitap.com'da geçerli 250, 150 ve 100 TL lik hediye çeklerinden birinin sahibi olabilecek. Çekiliş sonuçları her etkinlik gününden sonraki gün saat 15.00'te sosyal medya platformlarından aynı anda duyurulacak. Okuyucular #Türkiyeokuyor etkinliği ile her akşam saat 20.20'den itibaren kitaplarını okumaya başlıyor ve gece yarısına kadar #turkiyeokuyor hashtagi ile twitter veya instagram hesaplarında paylaşım yaparak etkinliğe katılabiliyor.

BKM Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali, "#Türkiye okuyor etkinliği bkmkitap.com'un sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı. Bu aslında uzun zamandır bizim aklımızda gönlümüzde olan bir projeydi. Toplumumuzda maalesef kitap okuma oranları çok düşük, uzun zamandır bunu artırmak için ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Hatta daha ortada korona virüs vak'ası yokken #Türkiye okuyor etkinliğini kurgulayıp başlattık. Tam etkinliği başlattığımız gün ilk korona virüs vak'ası ülkemizde görüldü. Özellikle korona virüsten sonra zamanlarını evde geçirenlerin artmasıyla kitapseverler okumaya daha çok zaman ayırmaya başladı. Okuyucular #Türkiyeokuyor etkinliği ile her akşam saat 20.20'den itibaren kitaplarını okumaya başlıyor ve gece yarısına kadar #turkiyeokuyor hashtagi ile twitter veya instagram hesaplarında paylaşım yapıyorlar. Böylece etkinliğe katılanlar, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturulmasına destek veriyor. Etkinliğimiz kitapseverler tarafından her gün artan şekilde ilgi görmeye devam ediyor. Etkinliğin detayları web sitemizde yer alıyor" dedi.


"Korona virüsüne karşı tedbirlerimizi aldık"

Firma olarak kafe ve mağazalarına gelen müşterilerin steril ortamda olmalarına özen gösterdiklerini ifade eden Bingölbali, "Özellikle korona virüs vak'ası Türkiye'de görüldüğünden beri daha hassas davranıyoruz, mağaza ve kafelerimizde girişlerde dezenfektan standlarımız bulunuyor. Kafe ve mağaza içi temizliklerde çalışanlarımız eldiven kullanıyor, masa, sandalye, zemin tüm alanlar her gün özel dezenfektanlarla temizleniyor. Çalışanlarımız da kendi hijyenleri için maske ve eldiven kullanıyor. Geçen hafta kafe personellerimiz hijyen eğitimi aldılar. Bu konuda çok hassas davranmak durumundayız, bu sadece bizim değil tüm ülkedeki insanların görevidir. Ben insanlar hala okumamışlarsa dünya klasikleriyle başlamalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca bkmkitap.com'da bir çok bilinen ismin kitap tavsiyeleri de bulunuyor. İlbey Ortaylı'dan Ahmet Ümit'e kadar bir çok ismin listesi bulunuyor. İnsanlar bu tavsiye listelerine bakabilirler" şeklinde konuştu.

Koronavirüse karşı Türkiye kitap okuyor

Kaynak: İHA

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Koronavirüse karşı Türkiye kitap okuyor

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