Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
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Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği

Kovid-19 salgını nedeniyle züccaciye, ev ve yaşam eşyaları sektörleri ihracatında yaklaşık yüzde 45' lik bir düşüş yaşandı.

Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
22.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:56

Uzmanlar normale dönüş sürecinin hızlanmasıyla birlikte salgından sonraki dönemde, ihracata yönelik yeni politikaların artabileceğini belirtiyor.

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin dünyanın ve Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde, hızlı bir şekilde kalkınma ve toparlanma sürecine cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, '' IMF ' nin öngördüğü salgın öncesi Türkiye büyüme oranı yüzde 3 bandındayken salgın sonrası yüzde -5 bandına geriledi. Ülkemizin salgın sonrası yaralarını daha hızlı sarabilmesi için toparlanmamız, kalkınmamız, istikrarlı büyüyen ve dışa bağımlılığını azaltan bir ekonomi olabilmek adına katma değerli ve markalı ihracatı gündemimizin ilk sırasına yer vermemiz gerekiyor '' diye konuştu.

Çin'in Alternatifi Türkiye

Üretim ve markalarımızı tanıtacak her imkanın değerlendirilmesi ve çok hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, '' Her türlü ticari işbirliği ve girişimde pro-aktif özelliğimizi öne çıkarmalıyız. Tek taraflı ticaret yerine kazan-kazan modelinin üzerine giderek özellikle gelişmekte olan ülkelerle stratejik iş birlikleri oluşturmalıyız. Üretim tesislerimiz, iş gücümüz, insan kaynağımız, iletişim kabiliyetimiz, coğrafi konumumuz, tasarım ve yenilikçi iş yaklaşımlarımızla Çin'e alternatif olabilecek en uygun ülkelerden biri olan Türkiye dünya tedarik ihtiyacını karşılayabilecek en uygun üretim-lojistik üssü olma potansiyelini taşımaktadır. Daha fazla üretim-sipariş talebine cevap verebilmek için beraber çalışabilmeyi, kümelenmeyi ve paylaşmayı ülkemizin geleceği adına başarmak zorundayız. Ülkemizin ihracatçılarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacaktır. Milli bilinçle ihracatçılarımız cari açığımızın azaltılması ve ülkemize döviz girdisi sağlanması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için azimle çalışmalarına devam edecektir '' dedi.

'' Dört Koldan Atağa Geçmeliyiz ''

Ahmet Çığır Şahin , Kovid-19 salgınının sektöre etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Her sektörde yaşanan yavaşlamanın ev ve yaşam eşyaları sektöründe de görüldüğünü dile getiren Şahin, şunları kaydetti: " Dünya'ya hayattayız, yaşıyoruz, üretiyoruz mesajını vermemiz ve bununla ilgili doğru bir algı oluşturarak gelecek talepleri cevaplandırmalıyız. Mesajı global olarak yayabilmemiz için sürekli aktivite içerisinde bulunmalıyız. Salgın sürecindeki önlemler ve normalleşme planlarına riayet ederek fiziksel ve sanal olarak her türlü girişimde bulunmalıyız. Yurt dışında yer alan Ticaret Ataşeliklerimiz ve kuruluşlarımızın katkılarıyla beraber topyekûn bir Türk Ticaret Seferberliği başlatmalı ve dört koldan atağa geçmeliyiz. "

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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