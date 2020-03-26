Koronavirüse karşı teknolojiyi kullandılar
Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan Coronathon Türkiye'de 12 proje ödüle layık görüldü.
26.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:17
Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan Coronathon Türkiye'de 12 proje ödüle layık görüldü.
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Kaynak: Dunya.com