"Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutabilmeliyiz"
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Koronavirüs, Güncel

"Koronavirüse karşı psikolojimizi de sağlam tutabilmeliyiz"

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, koronovirüs salgını sonrası toplum psikolojisini korumanın en az hastalıkla mücadele kadar önemli olduğunun altını çizdi.

18.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:28

Yanık, "Bedenimizle ruh sağlığımız bir bütündür. Bu süreçte psikolojimizi sağlam tutabilmemiz, salgınla mücadelenin en önemli detaylarından bir tanesi" dedi.

Koronavirüs ile mücadelede hayatın ve insan sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tüm dünyada çeşitli önlemler alınıyor. Devlet kurumları ve özel şirketler bir yandan toplumu ve çalışanları bilgilendirmeye çalışırken bir yandan da eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının sadece insan sağlığına değil, insan psikolojisine de tehdit oluşturduğunu söyleyen İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) öğretim Üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık, "Tedbirleri yerli yerinde almaz ve psikolojiyi yönetemezsek, bedenimiz gibi psikolojimiz de hasta olabilir." uyarısında bulundu.

Makul düzeyde stres yaşamamız gerekiyor

Prof. Dr. Medaim Yanık, sözlerine şöyle devam etti: "Şunu net olarak biliyoruz ki, psikolojimiz hasta olursa bedenimiz daha ağır hasta olur. Bu süreçte psikolojimizi nasıl sağlam tutabiliriz, onu konuşmalıyız. Makul düzeyde kaygı gerekli. Çünkü, kaygılanmadığımız zaman tedbir de almıyoruz. Ama stres çok fazla olursa performans bozulabiliyor. Virüsle ilgili bir endişe sahibi olmak doğru. Fiziki dünya ile dalga geçilmez. Makul düzeyde, akıllıca bir stres yönetimine ihtiyacımız var. Bir düzeyde sağlıklı kaygı yaşamamız gerekiyor. Bu duruma karşı makul düzeyde stres yaşamamız ve bunu kabul etmemiz lazım ki bunu yönetebilelim, alarm halinde olabilelim. Çünkü gevşek olabilecek zaman değil".

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Kaynak: Bültenler

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