Koronavirüse karşı okul servisleri dezenfekte edildi Adana, Osmaniye ve Hatay'da vatandaşların ortak kullandığı alanlar, okul servisleri ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Adana, Osmaniye ve Hatay'da vatandaşların ortak kullandığı alanlar, okul servisleri ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve bankamatiklerde dezenfekte uygulaması yaptı.

Osmaniye Belediyesince il genelinde faaliyet gösteren 300'den fazla okul servisi, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Masal Park yanında bulunan alanda toplanan servis araçlarının koltukları, kapı ve pencere kolları temizlendi.

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kamu binaları ve açık alanlar gibi topluca bulunulan mekanlarda dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsü panik yapmadan, gerekli önlemleri alarak ülkemizde ve şehrimizde tehdit olmaktan çıkaracağız." dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelindeki parkların yanı sıra halk otobüslerinde dezenfekte çalışması başlattı.

Antakya'daki halk otobüsleri belediye görevlilerince özel dezenfektanlarla temizlendi.

Kaynak: AA