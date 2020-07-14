Koronavirüse Karşı Mutfaklarda Aşçı Robot Dönemi Dünyanın dört bir yanında ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs, bir noktada hijyen anlayışımızı başından sonuna kadar değiştirdi.

Dünyanın dört bir yanında ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs, bir noktada hijyen anlayışımızı başından sonuna kadar değiştirdi. Eğer dışarıdan yemek söylemeye karşı temkinli yaklaşan kişilerdenseniz, tam da bu noktada aşçı robot devreye giriyor. Hamburger köftesinden ekmek pişirmeye kadar çeşitli yiyecekler pişirebilen robotlar, koronavirüs yüzünden daha fazla talep görüyor. ABD'de bir hamburger zinciri patates kızartması ve diğer yiyecekleri pişirebilen bir robot kolunu test ediyor.

Aşçı Robotlar Ne İşe Yarıyor?

Flippy olarak adlandırılan aşçı robotlar Kaliforniya merkezli Miso Robotics tarafından üretiliyor. Miso Robotics ve White Castle arasında sağlanan iş birliği ile birlikte koronavirüs nedeni ile azalan güvenin yeniden sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca robotun masaları temizleyebilmek ya da biten yemekleri toplayabilmek gibi işlevlerinin bulunduğu da söyleniyor.

Flippy robot şu anda aylık 1,500 dolar hizmet ücretine sahip ve satın alırken 30,000 dolar ödemeniz gerekiyor. Gelecek yılın ortalarında Miso, robotu ücretsiz sunmayı umuyor ancak daha yüksek aylık ücret talep edeceğini belirtiyor.

Aşçı Robotlar Yemek Pişirmede Ne Kadar Başarılı?

Hastaneler, kampüs kafeteryalar ve diğerleri işgücü maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla 24 saat boyunca özelleştirilmiş seçenek talebini karşılamaya çalıştıklarından, robot yemek servisi koronavirüs pandemisinden önce bile popülerdi. Fakat COVID-19 mutfakları da ele geçirince aşçı robotlar yeniden gündemde.

Tüm bu popülerliğe rağmen aşçı robotlar her zaman başarılı olamıyor. Robot işletimli bir mutfağa sahip Boston restoranı olan Spyce, menüsünü yenilemek için Kasım ayında kapandı. Robotlarla pizza yaptıran bir girişim Zume da Ocak ayında pizza işine son verdi.

Kaynak: Tamindir