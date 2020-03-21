Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı.

Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Fedakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen bazı vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.

Kimi vatandaşlar da araçlarında korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

Kaynak: AA