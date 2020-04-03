Koronavirüse karşı küresel dayanışma kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.
03.04.2020 07:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:16
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, koronavirüs salgınına karşı küresel dayanışma ve uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısı yapan kararı, oy birliğiyle kabul etti.
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Kaynak: Dunya.com