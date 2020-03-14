Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
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Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar

GAZİANTEP'te penye ve tişört üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum (laminasyonlu tulum) üretmeye başlayan tekstil atölyesi, siparişlere yetişemiyor.

14.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:59
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar

GAZİANTEP'te penye ve tişört üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum (laminasyonlu tulum) üretmeye başlayan tekstil atölyesi, siparişlere yetişemiyor. En çok talebin virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den geldiğini belirten işletmeci Sema Albayram, "Türkiye'de de hastaneler talep etmeye başladı, siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs hızla yayılarak can almaya devam ederken, maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlere de talep yoğunlaştı. Tekstil firmaları ise salgının ardından sağlık görevlilerinin giydiği kimyasallara karşı koruyucu olarak kullanılan laminasyonlu tulum üretimine geçti. Gaziantep'teki firmanın üretim kapasitesini arttırarak ürettiği tulumlar, başta Çin olmak üzere İtalya ve İran'ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.Nonwoven denilen kumaştan üretilen tulumlar değişik tipteki elyafların farklı metotlarla işlenmesiyle oluşturuluyor. Sıvı geçirmeyen tulumlar, tek kullanımlık olmasının yanı sıra dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karşı koruyucu özelliği ile dikkat çekiyor.EN FAZLA TALEP ÇİN'DENAtölye sahibi Sema Albayram, tulumlar için Çin'den çok fazla talep geldiğini söyledi.Virüs öncesi atölyelerinde penye ve tişört üretimi yaptıklarını anlatan Albayram, "Virüs yayılmadan önce biz burada tişört ve penye üretiyorduk. Ancak artık talep artınca tulum üretmeye başladık. Burada penye üretimi durdu, artık tulum üretiyoruz. Talebin yoğunluğundan dolayı son 2 aydır koruyucu tulum imalatına yoğunluk vermiş durumdayız" dedi.'TALEBİ KAŞILAYAMAYACAK DURUMA GELDİK'Sema Albayram, talebi karşılayamadıklarını ifade ederek, "Şu anda Çin çok yoğun bir şekilde talep ediyor. O bölgede karantinaya alınmış şehirlerde sokağa tulum giymeden çıkmak yasak. O nedenle son 2-3 aydır talep çoğaldı. Artık atölyeler ve fabrikalar talebi karşılayamayacak duruma geldi" diye konuştu.'GÜNDE 5 BİN TULUM ÜRETİYORUZ'Gaziantep'te birçok tekstil işletmecisinin tulum üretimine yöneldiğine dikkat çeken Albayram, "Bu kumaşın mikropları geçirmeyen bir özelliği var. Şu anda virüsten koruyucu olduğu için talep çok geliyor. Gaziantep'te birçok tekstilci tulum, maske, eldiven gibi ürünler üretmeye başladı. Biz sadece bu atölyede günlük 5 bin civarı tulum üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

Tulumdaki fiyatların attığını da vurgulayan Sema Albayram, daha önce 3 dolar civarı olan tulumun fiyatının şimdi 6 dolar düzeyine yükseldiğini kaydetti.


Kaynak: DHA

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