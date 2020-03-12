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Sağlık

"Koronavirüse karşı korunma yöntemleri son derece basit"

Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüsüne karşı korunma yöntemlerinin son derece basit olduğuna vurgu yaptı.

12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüsüne karşı korunma yöntemlerinin son derece basit olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüsü ilk vakasının görüldüğünü açıklama sonrası halkın paniğe kapılmaması adına İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral da açıklamalarda bulundu.

Paniğe kapılmaması gerektiğine dikkat çeken Özyaral şunları söyledi: "Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamadan sonra, endişenizi anlıyorum ama lütfen panik yapmayalım. Bu virüsten korunma yöntemleri son derece basit ve uygulanabilir. Üst solunum yollarını konuştuğumuzda akciğerlerimizi ve sistemimizi tutan bir viral enfeksiyonun temelinde neler yatıyor onlara bakmak lazım. Normalde viral enfeksiyonlar vücutta ve canlı dokularda yani gerek hayvanlarda gerek insanlarda yaşayabiliyorlar. Virüslerin tamamı damlacık enfeksiyonu dediğimiz şekilde ağızdan çıkan partiküller, tükürüklerle bulaşır. Hiçbir şekilde kuru bir materyalden, bir eşya üzerinde virüse rastlamak söz konusu değildir. Ancak hasta kişilerle temas yolu ile bulaşabilen bu hastalığın çok hızlı yayıldığını gördük. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün bize sunmuş olduğu bütün acil durum planlarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Şu anda enfeksiyon insandan insana geçiyor. Sıkıntısı ise böyle devam ettiği sürece hastalıkların önlenmesi için ciddi tedbirlerin alınması ve karantina sistemine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Aslında korunma yöntemleri son derece basit son derece anlamlıdır."

Prof.Dr. Özyaral, koronavirüsünden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu;

- Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatın. Şayet yanınızda kağıt mendil bulunmuyorsa, dirseğinizin iç kısmını öksürün ya da hapşırın, ellerinizi kullanmayın.

Hasta kişilerden yakın temastan kaçının.Zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın.Hastalığınız varsa hekime danışın.Cebinizde veya çantanızda ıslak mendil, kuru mendil, maske ve antiseptik solüsyon bulundurun.Kalabalık ve karantina bölgelerine girmeyin.Zorunlu değilseniz sokağa çıkmayın, alışverişinizi e-sistem üzerinden yapın.Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Mevsim sebze meyveleri ile besleyen gıdalar tüketin.Sınıf, işyeri ve evler başta olmak üzere kapalı alanları sık sık havalandırın.

Maskeyi gerekli hallerde kullanın. Her maske viral enfeksiyonlara karşı koruyucu olmaz.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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