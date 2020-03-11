Koronavirüse karşı "kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil" önerisi KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul, "(Koronavirüse karşı) Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli. Vatandaşlar nasıl davranılması gerektiği konusunda bakanlığın, bilimsel verilerle yola çıkan dernek ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler.

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul, "(Koronavirüse karşı) Yanımızda kolonya ya da alkol bazlı ıslak mendil bile taşımak yeterli. Vatandaşlar nasıl davranılması gerektiği konusunda bakanlığın, bilimsel verilerle yola çıkan dernek ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler." dedi. Kaynak: Dunya.com