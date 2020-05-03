Koronavirüse karşı kapısına yazı yazdı
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Koronavirüse karşı kapısına yazı yazdı

Koronavirüse karşı kapısına yazı yazdı
03.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:26

SULTANGAZİ'de yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Sekmen, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı.

SULTANGAZİ'de yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Sekmen, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı. Sekmen, evinin kapısına "Korona nedeniyle içeri girmek yasaktır" yazısı astı.

Koronavirüs'ün Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından yurt genelinde çeşitli önlemler alındı. Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan Mehmet Sekmen, alınan tedbirlere destek olmak ve kendilerini koronavirüsten korumak için misafir kabul etmeme kararı aldı. Bu kararı da evin giriş kapısına astığı, "Korona nedeniyle içeri girmek yasaktır" yazısı ile duyurdu. Kimsenin içeriye girmemesi için evin giriş kapısına uyarı yazısı astığını belirten Sekmen, "Tanıdığım ve davet ettiğim misafirler dışında kimseyi eve kabul etmiyorum. Ama rastgele kimse içeri giremez. Yazıyı gören içeri girmiyor. Bende kendimi bu şekilde karantinaya aldım. Koronavirüs'ün ilk başladığı günlerde yazıyı yazarak kapıya astım" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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