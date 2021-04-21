Koronavirüse karşı içimizdeki doğal güç: Glutatyon

Kovid-19'un şiddetini ve ölüm oranlarını azaltabileceği belirtilen vücudumuzdaki hücreler için kritik bir savunma mekanizması olan Glutatyon, ön plana çıkıyor. 'Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiriyor' gibi birçok soruyu Doç. Dr. Hülya Şirzai, sizler için cevapladı.

Koronavirüs ile mücadelede en güçlü silahımız olan aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken artan vakalara karşı sağlığımızı korumak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor. Bu nedenle salgın serecinde kimi vitamin takviyelerine kimi ise destek tedavilere ilgi gösteriyor.Öyle ki salgının ilk zamanlarında 'Ozon' konusu gündemdeyken şimdilerde ise yapılan araştırmalar ile kovid-19'un şiddetini ve ölüm oranlarını azaltabileceği belirtilen vücudumuzdaki hücreler için kritik bir savunma mekanizması olan Glutatyon, ön plana çıkıyor. Peki, 'Glutatyon nedir', 'Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiriyor' gibi birçok soruyu Romatem Fulya Klinliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirzai, sizler için cevapladı.

Glutatyon nedir?

Reaktif oksijen moleküllerini ve serbest radikalleri yok ederek vücudu koruyan çok güçlü bir antioksidan olan Glutatyon, üç amino asitten oluşan küçük bir proteindir; glutamil-sisteinil- glisin.Sağlğımız için önemli bir görevi vardır. Bağışıklık sistemimiz sürekli bir glutatyon kaynağına bağlıdır. - Tüm canlı organizmaların hücrelerinde bir miktar glutatyon vardır. Fakat, kötü beslenme, toksinler, ilaçlar, stres, travma, yaşlanma, enfeksiyonlar ve radyasyon glutatyon seviyelerimizi tüketiyor.

Faydaları nedir?

Genellikle "ana" antioksidan olarak adlandırılan glutatyon, vücudumuzdaki diğer antioksidanların yani C ve E vitaminleri, alfa-lipoik asit ve CoQ10'un kullanımını ve geri dönüşümünü artırır.

Vücuda detoks etkisi yapar.

Toksinlerin, ağır metallerin vücudumuzdan atılmasını sağlar.

Doğal öldürücü (NK) hücre işlevini uyararak ve T hücrelerinin ve diğer beyaz kan hücrelerinin sağlıklı işlevini teşvik ederek bağışıklık işlevinde önemli bir rol oynar. (Koronavirüs için büyük önem taşıyor)

Kanser hastalarında kemoterapinin yan etkilerini azaltır.

Cildi gençleştirir.

Hormon dengesizliği (PMS ve sıcak basmaları dahil), depresyon ve anksiyete gibi duygu durum bozuklukları, iltihaplanma, uyku bozuklukları, düşük libido ve kilo alma semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Bir kişinin glutatyon eksikliği olduğunda ne olur?

Vücutta düşük seviyede glutatyon bulunan kişilerde gelişme riski yüksek olan rahatsızlıklar şöyle;

Nörodejeneratif hastalıklar - Parkinson Hastalığı ve Alzheimer Hastalığı

Akciğer hastalıkları

Bağışıklık hastalıkları (otoimmün)

Kardiyovasküler hastalıklar

Yaşa bağlı hastalıklar.

Nasıl Uygulanır?

Glutatyon, bağışıklık sistemi için büyük önem taşıdığı için koronavirüs sürecinde ilgi iki kat arttı.Gutatyonu artırmanın ve aktif kullanılmasını sağlamanın en etkili yolu IV yol ile damardan almaktır. Uygulama ilk yapıldığı zaman toplamda 6 seans uygulanmaktadır. Bu seanslar da haftada 1 ya da 2 kere olacak şekilde programlar düzenlenir. 6 seans bitiminden sonra kişiler istedikleri zaman tekrar bir 6 seans daha uygulama görebilirler. Uygulama ağrısız olarak damar yolu ile yapılır. Toplamda 10 ya da 15 dakika gibi kısa sürede gerçekleşmektedir

6 seanslık uygulamaya başlandıktan sonra 2. uygulamanın bitimi ile birlikte etkiler görülmeye başlar. 6. seansın da bitimi ile tüm etkiler belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu uygulama istendiği zaman tekrarlanabilen bir uygulamadır. Kişiler tedaviye devam etmeseler de uygulamanın etkisi 2 ile 4 ay arasında sürecektir.

Kaynak: Bültenler