Koronavirüse karşı güven sertifikaları perakende satışları artırıyor

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, koronavirüse karşı güven sertifikalarının müşterinin içinin rahat olmasını sağladığını belirterek, "Bu sertifikalara sahip işletmelerin satışlarının yüzde 30'lara kadar arttığını biliyoruz." dedi.

RoyalCert Türkiye ile Loft arasında koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına imzalanan iş birliği basın toplantısıyla duyuruldu.

Cevahir AVM'deki Loft mağazasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Namlı, Türkiye'de koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşadığını bu günlerde, "güvenli alan", "güvenli hizmet" ve "güvenli üretim" gibi kavramların ön plana çıktığını söyledi.

Kendilerinin de çok sayıda marka ile iş birliği yaparak bu belgeyi işletmelere sağladıklarını dile getiren Namlı, özellikle salgında ikinci dalgayla birlikte talebin arttığını anlattı.

Namlı, kendilerinin 42 ülkede ve 18 sektörde TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikası verdiklerini kaydederek, Türkiye'de de önemli bir pazar payına sahip olduklarını aktardı.

"Müşteriler mağazalara rahatlıkla gidebilir"

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Namlı, son olarak Türkiye'nin erkek ve kadın giyimde önde gelen markası Loft ile iş birliğine gittiklerini ve tüm şubeleri denetlediklerini söyledi.

Bu denetimler sonucu Loft mağazalarının "Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19" almaya hak kazandığını dile getiren Namlı, koronavirüse karşı çalışan ve müşteriler için tüm önlemlerin alındığını anlattı.

Namlı, müşterinin mağazaya girişinden çıkışına kadar olabilecek bütün risklere karşı alınan önlemlerin kontrol edilmesi sonucunda bu belgenin verildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maske, mesafe denetimi yapılıyor ve hijyen kriterlerine uyulup uyulmadığına bakılıyor. Loft'un denetimleri çok sayıda mağazası olduğu için bir ay sürdü. Sertifikayı vermemiz için önlemlerin alınması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Sertifikayı gören müşteri, mağazada Kovid-19 ile ilgili bütün önlemlerin alındığını anlamalıdır. Mağaza, sertifikayla müşteriye güven telkin etmiş oluyor. Koronavirüse karşı güven sertifikaları müşterinin içinin rahat olmasını sağlıyor. Bu sertifikalara sahip işletmelerin satışlarının yüzde 30'lara kadar arttığı bilgisini alıyoruz."

Namlı, sertifikalı işletmelerin 30 kriter üzerinden her ay denetimlerinin sürdüğünü belirterek, tedbirlere uyulmaması halinde sertifikanın iptal dahi edilebildiğini sözlerine ekledi.

"Satışlarımıza olumlu yansıyacak"

Loft Perakende ve Satış Müdürü Yasin Karaman, salgınla birlikte ciroların yüzde 50 azaldığını belirterek, insanların dışarı çıkarak alışveriş yapmaktan duyduğu çekinceleri anlattı.

Koronavirüse karşı hijyen sertifikası almalarındaki amaçlarına değinen Karaman, "Müşterilerimizin güvenli bir ortamda olduklarını onlara göstermek, içlerinin rahat olması ve güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak. Zaten Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere harfiyyen uyuyoruz. Buna ek olarak böyle bir sertifika almak istedik." dedi.

Karaman, insanların bu süreçte moral ve motivasyonlarının düşük olduğunu kaydederek, "Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa görüyorsunuz ne olursa olsun bir anlamı yok. Müşterilerimizin hijyenik ortamda alışveriş yapması bizim için çok önemli. Bu sertifikanın marka olarak bize ayrıcalık sağlayacağını, müşterilerimizi alışveriş için teşvik edeceğini, satışlarımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. AVM'nin aldığı önlemlere ek olarak aldığımız bu sertifika müşterilerimiz için de ayrıcalık sağlayacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan