Koronavirüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına destek Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından sosyal medyada önceki gün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından saatler 21.00'i gösterirken ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar hep birlikte alkış tuttu.

Kovid-19'a karşı fedakar çalışmalar yapan sağlık ekiplerini alkışlayanlara sürücüler de araçlarının kornasını çalarak destek verdi.

Vatandaşlar, desteklerini 1 dakikayla sınırlı tutmayıp uzun süre alkışlarını devam ettirdi. Bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin ışıklarını kapatıp açtı.

Iğdır Valiliği ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde oluşturduğu platformda saat 21.00'da hava fişek gösterisiyle sağlık çalışanlarına destek oldu.

Cadde ve sokaklarda görevli olan polis ekipleri de alkış tutan vatandaşlara, araçlarının sirenlerini çalarak eşlik etti.

Kaynak: AA