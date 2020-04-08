Koronavirüse karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral için tatlı ikram edildi İl Müftülüğüne bağlı görevlilerin hastaneye gelmesi İl Müftülüğüne bağlı görevlilerinin hastane personellerine tatlı ikram etmesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yakup Çelik ile röportaj İl Müftülüğü'nde görevli din görevlisi Fadıl Akkuş ile...

İl Müftülüğüne bağlı görevlilerin hastaneye gelmesi İl Müftülüğüne bağlı görevlilerinin hastane personellerine tatlı ikram etmesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yakup Çelik ile röportaj İl Müftülüğü'nde görevli din görevlisi Fadıl Akkuş ile röportaj Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için tatlı ikram edildi ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline moral olması için halka tatlı ikram edildi. Adıyaman Adıyaman'da din görevlileri, Kovid-19 ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline tatlı ikramında bulundu. Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, tatlı ikramında bulunan İl Müftülüğü görevlilerine teşekkür ederek, hastanedeki personelin özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Kaynak: AA