Koronavirüse karşı elleri 30 saniye sabun ve su ile yıkamanın önemi nedir? Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı saran koronavirüs, ülkemizde de görüldü. Vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirler alırken hijyen kokusunda koronavirüse karşı elleri 30 saniye sabun ve su ile yıkamanın önemi nedir sorusunun yanıtını merak etti. İşte, sabunlu su ile elleri yıkamanın önemi!

Dünyada 5 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü ülkemizde görülmesinden sonra vatandaşlar hijyen önlemleri almaya başladı. Uzmanlar en çok el hijyeni konusunda uyarırken sabunla su yıkamanın önemine ve şekline vurgu yaptı. Peki, Koronavirüse karşı elleri sabunla yıkamanın önemi nedir? Eller ne kadar ve ne şekilde yıkanmalı?

SABUN HASTALIKLARA KARŞI DAHA ETKİLİ BİR ÖNLEM

Sabunla el yıkama ise elinizdeki tüm kirlilikleri ve mikropları kaldırarak uzaklaştırıyor. Bu nedenle uzmanlar, sadece bu salgın için değil, genel olarak hijyeni korumak için ellerin sabunla en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor.

Siz de Covid-19'a karşı önlem almak istiyorsanız mümkün olduğu durumlarda sabunla el yıkamayı, diğer durumlarda ise kolonya gibi alkol bazlı dezenfektanları kullanabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN UYARILAR!

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 30 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

• Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

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