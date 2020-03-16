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Koronavirüs, Türkiye, Norveç, Ekonomi

Koronavirüse karşı ekonomik paketler art arda geliyor

Türkiye'nin koronavirüse karşı alacağı ekonomik önlemler paketi beklenirken ülkeler tek tek kriz paketlerini açıklamaya başladı.

16.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:01
Koronavirüse karşı ekonomik paketler art arda geliyor

Türkiye'nin koronavirüse karşı alacağı ekonomik önlemler paketi beklenirken ülkeler tek tek kriz paketlerini açıklamaya başladı.Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken salgının ekonomilere olan etkilerini minimize etmek için art arda önlem paketleri açıklanıyor.


Koronavirüsün resesyona neden olabileceğini tahmin eden Avrupa Komisyonu'nun 37 milyar euroluk bir fonu zor durumda bulunan şirketlere aktarmak istediği bildiriliyor. Avrupa Birliği maliye bakanlarının konu ile ilgili bugün bir video konferans yapacakları bildirildi.


Avusturya Maliye Bakanı Gernot Bluemel hükümetin 4-6 milyar euro arası bir ekonomik yardım paketi planladığını açıkladı.


İsveç'ten 31 milyar dolarlık fon


İsveç ve Norveç de virüse karşı ekonomik önlemler alacaklarını açıkladı. İsveç Maliye Bakanı Magdalena Andersson Nisan ve Mayıs aylarındaki bütün hastalık izinlerini ödeyeceklerini bildirdi. Ülkede ayrıca şirketlerin maliyetlerini karşılamak için kısa dönemli işten çıkarma düzenlemeleri değiştirildi. Firmaların ayrıca sosyal güvenlik ve vergi ödemelerini ertelemelerine olanak tanındı.


Bakan Magdalena Andersson "Amaç İsveç'teki istihdamı ve İsveçli şirketleri korumak"şeklinde konuştu.


Bu paketin 300 milyar kron (31 milyar dolar) maliyetinde olması bekleniyor.


Norveç'ten destek paketi


Norveç'te de hükümet 100 milyar kronluk (9.8 milyar dolar) bir paket açıkladı. İşten çıkarılanlara 20 gün maaş ödenmesi ve gelirini kaybeden serbest meslek sahiplerine ise 17 gün sonra devlet desteği alabilme imkanı getirildi. Bu kişilerin son 3 yıldaki kazancının yüzde 80'inin devlet tarafından karşılanması söz konusu olacak. Şirketlere vergi ödemelerini öteleme imkanı tanınıyor.


Rusya fon kuruyor


Rusya ekonomiyi koronavirüs salgınının etkilerinden korumak için 300 milyar ruble, yani 4.1 milyar dolar büyüklüğünde fon kuracağını açıkladı.


Başbakan Mikhail Mishustin'in Rus haber ajanslarında yer alan açıklamasına göre ticaret, turizm ve havayolu şirketlerine destek olunacak.


Avustralya'da ikinci paket yolda


Öte yandan Avusturalya'nın ülkede 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün yayılmasını önlemek için ikinci bir ekonomiyi canlandırma paketi açıklamayı değerlendirdiği bildirildi. Avusturalya'da yaklaşık 300 vaka bildirilirken yetkililer vaka sayılarında hızla bir artış olabileceğinden endişeleniyorlar. Ülkede 12 Mart'ta 11.4 milyar dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi açıklanmıştı.


Malezya'dan ek önlemler


Malezya'da da hükümet virüsün ekonomiye etkisini azaltmak için 1 milyar ringgit ( 232.4 milyon dolar) tutarında bir fon paketi açıkladı. Bu fon ücretsiz izin almak zorunda kalan işçileri desteklemek, elektrik ücretlerinde indirim yapmak, kamu finansal yardım paketlerini fonlamak için kullanılacak. Malezya hükümeti geçen ay da şirketleri desteklemek için vergi ötelemelerinin de dahil olduğu 4.7 milyar dolar değerinde bir paket açıklamıştı.


Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs krizi nedeniyle piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını söyledi.


Sektörleri kapsayacak destek ve önlemler uygulanacağını belirten Bakan, alınacak önlemlerle ilgili ayrıntı ise vermedi. Albayrak, atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını bildirdi.


dpa, Reuters/ SSB, BK


(c)

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