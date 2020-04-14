Koronavirüse karşı ekonomik önlemler teklifi, TBMM'de
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AK Parti, Muş, Politika

Koronavirüse karşı ekonomik önlemler teklifi, TBMM'de

AK Parti milletvekilleri, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:12
Koronavirüse karşı ekonomik önlemler teklifi, TBMM'de

AK Parti milletvekilleri, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin, 15 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize, nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu, aylık 1177 lira olacak." dedi.

Teklifte, kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların, hızlı şekilde olması konusunda düzenleme yapıldığına işaret eden Muş, her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçileceğini bildirdi.

Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların, 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirileceğini kaydeden Muş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, bu anlamda yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemler için alınmamasını teklif ettiklerini anlatan Muş, "Düzenlemeyle, Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesine imkan tanınacak." ifadelerini kullandı.

"İş yerleri, su faturası borçlarını 3 ay erteleyebilecek"

Teklifle, konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınacağını söyleyen Muş, bu konuda yetkinin belediye meclislerine bırakılacağını kaydetti.

Muş, sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'inin dağıtılabilmesini önereceklerini dile getirdi.

Mehmet Muş, tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020'ye ait taksit ödemeleri ile Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının 2020 ile ilgili ödemelerinin 2021'e erteleneceğini bildirdi.

Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve bu süre içinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamının sağlanmasıyla ilgili de düzenleme yapıldığını ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemelerin 1 Ağustos 2020'ye kadar ertelenmesini teklife dahil ettik. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresini 1 yıl daha uzatıyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilmesini düzenlemeyle teklif etmiş olacağız. Devlete ait tıp fakülteleri ile diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek."

Muş, teklifin, daha çok vergi istisnaları, bazı sorumluluk ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

"Komisyon 48 beklenmeden toplanabilir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, teklifin görüşme takvimine ilişkin soruya, "Teklifimizi Meclis Başkanlığına sunduk. Diğer partilerin muvafakat etmesi halinde komisyon, 48 saatlik süre beklenmeden toplantısını gerçekleştirip, teklifimizi görüşebilir." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "Teklifin maliyeti hesaplandı mı, kaç kişiyi ilgilendiriyor?" sorusunu Muş, "Özellikle ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımızla alakalı kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlarımıza bu destek her birine verilecek. Bu destek 3 aylığına veriliyor fakat 3 ay daha uzatma yetkileri var. Bunu topluca değerlendirip, o anlamda bir maliyet söyleyebilirim. 3+3 noktasından sonra söylemek daha doğru olur." diye yanıtladı.

- "Yükseköğretim teklifine ekleme söz konusu"

Muş, TBMM Genel Kurulunda bugün 28 maddeden oluşan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini ifade etti.

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, yükseköğretimde değişiklik içeren teklife mi ekleyeceksiniz?" sorusu üzerine ise Muş, "Çalışmalarımız sürüyor. Bugün Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik teklifinde görüşmeler yapılacak. Oraya ekleme durumumuz söz konusu." dedi.

Kaynak: AA

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