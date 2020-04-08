Koronavirüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar
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Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Wuhan

Koronavirüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar

Korona virüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar Diyarbakır'da bir eczane işletmecisi korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu maske, eldivenle çalışmalarının yanı sıra eczaneyi naylon branda ile kapladı.

08.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:31
Koronavirüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar

Korona virüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir eczane işletmecisi korona virüs tedbirleri kapsamında koruyucu maske, eldivenle çalışmalarının yanı sıra eczaneyi naylon branda ile kapladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkar ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da bir eczane işletmecisi ve personeller eldiven ve maskeyle çalışmalarının yanı sıra eczanenin içini naylon branda ile kaplayarak korona virüsten korunmaya çalışıyor.

"Dezenfektan, maske, eldiven yanı sıra en doğru gıda takviyesi hangisidir"

Eczane işletmecisi Yağmur Gökazlal yaklaşık üç haftadır bu tedbirleri aldıklarını, salgının yavaş yavaş artması sonucu hem kendilerini hem de hastaları korumaya çalıştıklarını söyledi. Gökazlal, "Bunun için alabileceğimiz önlemleri düşününce ilk olarak bu önlemle karşılaştım ve bunu aldık. Korkunç bir görüntü de oluşturabiliyor. Tabi ki bizim için de üzücü bir durum. Ama hem ilaçları, hem çalışanlarımı hem de kendimi korumak adına aynı zamanda bir nevi de gün içerisinde tüm hastalarla muhatap oluyoruz, onlara da sağlıklı bir şekilde ilaçları sunmak adına aldığımız bir önlem bu. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz virüse dair ve alacağımız önlemlere dair. En çok dezenfektanlar, maskeler ve eldivenler üzerine ilk başta ve gıda takviyeler üzerine yoğunlaştı insanlar. Bizden bunları talep ediyorlar. Bu konuda bilgi almak istiyorlar. En doğru gıda takviyesi hangisidir, ne kullanmalıyım bağışıklığım için gibi. Dezenfektan fiyat artışları çok oldu. Bunların sorumlusu kesinlikle eczacılar değil, öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Biz de aldığımız ürünleri çok yüksek fiyattan almaya başladık ve tek amacımız halka bunları ulaştırabilmek" dedi.

Eczaneye gelen vatandaşlardan Serhat Çetin ise yapılan yöntemi çok iyi bulduğunu, eczacıların herkesle muhatap olduklarını söyledi. Çetin, "Hastası da geliyor, normali de geliyor. Hastalık bulaşmasın diye daha iyi. Korunmak açısından bence daha etkili" diye konuştu.

Koronavirüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar

Kaynak: İHA

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Koronavirüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar
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