Koronavirüse Karşı Direnç Kazanmak Mümkün mü? Pandemi haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle dünyada pek çok kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan kişiler arasında tedaviye olumlu cevap veren ve iyileşen kişiler de bulunuyor.

Pandemi haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle dünyada pek çok kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan kişiler arasında tedaviye olumlu cevap veren ve iyileşen kişiler de bulunuyor. Peki, Corona virüsüne yakalanıp iyileşen kişiler, sonra virüse karşı direnç kazanıyor mu? Bazı uzmanlar bu soruya evet cevabını verirken bazı uzmanlar ise soruya tereddütle bakıyor.

Alman Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'ne göre yeni tip koronavirüs COVID-19 hastalığına yakalanan kişilerin vücutlarında virüse karşı antikor üretiliyor. Bilim insanları hastalığı geçirdikten sonra vücudun ürettiği antikorun kişileri 2 yıla kadar virüse karşı direnç gösterebileceğini tahmin ediyor. Alman İmmünoloji Derneği Başkanı Thomas Kamradt, yeni tip Corona virüsü olan SARS CoV-2 virüsüne yakalanan kişilerin 2 yıla kadar yeni bir enfeksiyona karşı dirençli olabileceğini öngördüklerini ifade etti. Kamradt benzer virüs tiplerinden edindikleri bilgilerden yola çıkarak, virüse karşı vücutta üretilen antikorun yeni bir enfeksiyona karşı kişileri koruyacağını tahmin ettiklerini, korunma süresinin vücutta oluşturulan antikor seviyesiyle doğru orantılı olacağını belirtti.

Koronavirüse karşı nasıl direnç kazanılır?

Yapılan açıklamada, vücutta üretilen antikorun kesin koruma sağladığına dair bir çalışmanın henüz gerçekleştirilmediğinin altı çizildi. Uzmanlar, benzer virüslerden yola çıkarak bir öngörüde bulunduklarını, konuyla ilgili temkinli olunması gerektiğini belirtti. Stuttgart Marienhospital Klinik Laboratuvar Enstitüsü Direktörü Matthias Orth, koruma süresinin vücutta üretilen antikor oranıyla doğru orantılı olabileceğini ancak henüz hangi miktarda antikor oluşumunun yeni bir virüse karşı direnç sağlayabileceğini bilmediklerini ifade etti.