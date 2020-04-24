"Koronavirüse karşı cep telefonları sık sık dezenfekte edilmeli" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› "Koronavirüse karşı cep telefonları sık sık dezenfekte edilmeli" uyarısı - Haber
Samsun, Dikmen, Sağlık, Haber

"Koronavirüse karşı cep telefonları sık sık dezenfekte edilmeli" uyarısı

Medicana Samsun Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nurullah Dikmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskine karşı cep telefonlarının gün içinde birkaç kez temizlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

24.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:30

Medicana Samsun Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nurullah Dikmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskine karşı cep telefonlarının gün içinde birkaç kez temizlenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dikmen, yaptığı yazılı açıklamada, insanların gün içinde birçok kez cep telefonlarıyla temas halinde olduğunu, el hijyenine dikkat edilmediği takdirde virüsün birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabileceğini belirtti.

Bu durumda yüz bölgesi, ağız ve buruna yakın bölgelere telefon yaklaştığında bulaşma olasılığının artabildiğine işaret eden Dikmen, şöyle devam etti:

"Güvenli olmayan, bilinmeyen yerlere dokunulduğunda uzun süre cep telefonlarını elde tutmamaya gayret etmekte yarar var. Ayrıca el hijyenine maksimum önem göstermeliyiz. El yıkamanın mümkün olmadığı yerlerde de dezenfektanlarla ellerin temizlenmesi gerekir. Yayılımın daha hızlı olabileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle cep telefonlarının da birkaç saatte bir temizlenmesinde fayda var."

Dikmen, cep telefonlarına zarar vermeyecek şekilde yüzeylerinin temizlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "El antiseptikleri ya da alkol bazlı antiseptikler veya kolonya ile birkaç saat aralıklarla silmek yeterli olacaktır. Daha da önemlisi ise el hijyenine dikkat etmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Haber
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
Koronavirüsten ölen doktorun ölmeden önce yaptığı başvuru yürek dağladı Haber
Koronavirüsten ölen doktorun ölmeden önce yaptığı başvuru yürek dağladı
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Ergin Ataman Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: "Koronavirüse karşı cep telefonları sık sık dezenfekte edilmeli" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 18:45:03. #1.14#
title