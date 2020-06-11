Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkıyor ARTVİN'in Borçka ilçesinde besici Recep Alpaydın (60), koronavirüs salgını nedeniyle büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkayarak tedbir alıyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde besici Recep Alpaydın (60), koronavirüs salgını nedeniyle büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkayarak tedbir alıyor.

Borçka ilçesine bağlı Arkaköy'de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Recep Alpaydın, koronavirüs salgınına karşı kurallara uymaya özen gösterip, kendisinin yanı sıra hayvanları için de tedbir alıyor. Alpaydın, ahırdan çıkardığı büyükbaşlarını, sabun ve şampuanla temizleyip, hortumla su tutarak yıkıyor. Hayvanlarını titizlikle yıkayan Alpaydın, daha sonra tımar ediyor.

'HAYVANLARIMIZ, YIKANMAYI SEVİYOR'

Düzenli olarak hayvanları yıkadığını belirten Alpaydın, "Hava çok sıcak ve hayvanlar hemen kirleniyor. Tabi bir de koronavirüs salgını var. O nedenle hayvanlarımızı temizliyoruz. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, hayvanlarımızın temiz ve güzel görünmesi için çalışıyoruz. 3 tane büyükbaş hayvanımızı kurbanda satacağız. Hayvanlarımız, suyu ve yıkanmayı seviyor, biz de hayvanlarımızı çok seviyoruz. Ayrıca hayvanlarımızı sadece su ile yıkamıyoruz, sabun ve şampuan da kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA