"Koronavirüse karşı birkaç hareketle bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› "Koronavirüse karşı birkaç hareketle bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" - Haberler
Koronavirüs, Sağlık

"Koronavirüse karşı birkaç hareketle bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz"

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkmamak gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasının, ev egzersiz programlarının uygulanabilirliğine hayati önem kazandırdığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

17.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:42
Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkmamak gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerin kısıtlanmasının, ev egzersiz programlarının uygulanabilirliğine hayati önem kazandırdığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sevil Karagül, evde yapılabilecek basit birkaç hareket ile bağışıklığı güçlendirip, kalp ve damar sağlığına olumlu katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.  

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül, coronavirüs (covid-19) salgın sürecinde mümkün olduğunca evlerimizde kalıp virüse temas etmemek ya da var olan virüsü yaymamak amaçlandığını söyleyerek, coronavirüs'e (Covid-19)  karşı taze sebze meyve tüketmek gibi basit bağışıklığı güçlendirici önerilere düzenli ev egzersiz programının eklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Karagül, " Ülkemizde ve dünya genelinde görülen Coronovirüs'ün (covid-19), mevsimsel ve/veya başka nedenlerden bilindiği üzere ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da gözlemlenmiş ve daha sonrasında tüm dünyaya salgın şeklinde yayılmıştır. Ülkemizde de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde gözlenmiş ve vaka sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu salgında Sağlık Bakanlığımızın önerileri altın değerinde olup el hijyeni, ve sosyal izolasyon bu önerilerde başı çekmektedir" dedi.

Sosyal izolasyonun karantina uygulamasından bile daha değerli olduğunu ifade eden Karagül, "Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanabilir, spor salonlarına gitmemek, açık havada spor yapamamak gibi durumlar da bu kısıtlanmayı arttırabilir. Bu yüzden ev egzersiz programlarının uygulanabilirliği hayati önem kazanmaktadır. Evde yapılabilecek basit birkaç hareket ile bağışıklığımızı güçlendirip, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar sağlayabilir" diye konuştu.

 EGZERSİZİN ÖNEMİ

İnsan yaşamının hareket üzerine kurgulanmış olup hareketsizliğin beden sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül şunları söyledi: "Yapılan bilimsel çalışmalarda düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin, vücuttaki antikor oranının %20 oranında arttırdığı, akyuvar hücrelerin sayı ve fonksiyonlarını yükselttiği görüşü hakimdir. Aynı zamanda egzersizin kalp-damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır. Aynı zamanda beyin gibi organların oksijenizasyonunu arttırak zihinsel güce de olumlu etkilemektedir. Coronavirüs'e (Covid-19)  karşı gerekmedikçe evden çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanabilmektedir. Spor salonlarına gitmemek, açık havada spor yapamamak gibi durumlar da bu kısıtlanmayı arttırmaktadır. Bu yüzden ev egzersiz programlarının uygulanabilirliği hayati önem kazanmıştır. Evde yapacağınız basit birkaç hareket, bağışıklığı güçlendirip, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar yapacaktır. Egzersizin aynı zamanda psikolojik faydası hastalıkların baş etme mekanizmalarından en önemlisi olan moral motivasyonu attırarak etki gösterir. Tüm bu sebeplerden ötürü ev egzersizlerimizi ihmal etmeyelim."

Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül, basit egzersizlerle ilgili şu bilgileri verdi:

PELVIK TILT

"Sırtüstü yatın, dizleri bükerek ayak tabanlarını yere koyun. Kollar gövdenin yanında, avuç içleri aşağı baksın. Dirsekleri düz tutun 

Nefes verirken, karın kaslarını kasarak beli yere değdirmeye çalışın. Sırt yerde iken, kalçaları kasarak hafifçe yukarı kaldırın. Kısa bir süre nefessiz kalın 

Nefes alırken, kalçalarınızı yere indirin, karın ve kalça kaslarınızı gevşetin.

Nefes verirken, numaralı pozisyona gelerek, hareketi birkaç kez tekrarlayın. 

KÖPRÜ DURUŞU

Nefes alırken gövdeyi yavaşça yükseltin. Yükselme sona erdiğinde çene göğse iyice yaklaşmalı veya değmeli. Bu pozisyonda iken, bir süre karın nefesi uygulayın.Nefes verirken gövdeyi yere indirin ve Pelvik Tilt uygulayın.

ÇAPRAZ KOL, BACAK UZATMA

Egzersize fotoğrafta da gördüğünüz gibi, ellerinizin ve bacaklarınızın üzerinde durarak başlayın. Sonra, bir bacağınızı, düz tutmaya ve sağa sola gitmesine engel olmaya çalışarak uzatın, aynı zamanda bunu zıt tarafta duran kolunuzla da yapın. Sonrasında, diğer bacak ve kol için egzersizi tekrarlayın.

SQUAT

Squat tamamen dengeyle ilgilidir. Kollarınızı, omuz genişliğinde açın ve topuklarınızın üzerinde durun. Sonra, sanki hayali bir sandalyeye oturuyormuş gibi yavaşça oturun ve kalkın. Bacaklarınızın ve ayaklarınızın düz bir çizgide olmasına dikkat edin. Hareketi yaparken, kollarınızı da fotoğrafta göründüğü gibi uzatabilirsiniz. Tamamen aşağı doğru indiğinizde, kendinizi olabildiğince yavaş şekilde yukarı doğru çekmeye başlayın.

AYNI TARAF ELLE BACAĞA DOKUNMA

Sırt üstü yatın ve kollarınızı yukarıya doğru kaldırın, ardından bacaklarınızdan birini kaldırıp, bacağınıza doğru getirin, elinizle dokunun. Başlangıç pozisyonuna dönerek, diğer bacak ve kolla tekrar edin. Burada kural şudur: Sol kol, sol bacağa, sağ kol, sağ bacağa dokunacak.

PLANK

Yüzünüz yere bakar şekilde şınav pozisyonuna gelin ve ellerinizin omuzlarınızla aynı hizada olduğuna emin olun. Boynunuzu çıkarabildiğiniz kadar çıkarın ve omuzlarınızdan ayırın. Tüm egzersiz boyunca bedeniniz yere paralel olsun ve bu sırada ayak parmak uçlarınızdan ve yere sabitlediğiniz ellerinizden destek alın. Nefesinizi en normal haline getirin ve bu pozisyonda bekleyin. Göbeğinizi olabildiğince kasın ve içinizden 15'e kadar sayın ve bu sırada 10 kez nefes alın. Plank'i 30 saniyeden başlayıp 1-2 dakikalık sürelere yayabilirsiniz.

DUVAR İTME

Ellerinizi duvara omuz hizanızdan biraz daha açık olacak şekilde duvara yaslayın. Eğimli bir şekilde durabilmek adına ayaklarınızı biraz daha geriye alın ve parmak uçlarınız üzerinde yükselin ve dirseklerinizi bükerek duvarı ittirin (şınav çekiyormuş gibi).

BACAK ESNETME

Yüzünüz yukarıya bakacak şekilde uzanın, dizlerinizi bükün ve tabanlarınız yere basacak şekilde pozisyon alın. Ardından bir dizinizi iki elinizle tutarak göğsünüze doğru çekin. Bu pozisyonu 20 saniye boyunca tutun. Ara verin ve ardından esnemeyi diğer bacağınıza uygulayın. Bu hareketleri haftada 3 kez ile başlayıp her güne çıkarmak ve her bir hareketin tekrarını arttırarak devam etmek oldukça önemlidir. Öncelikle her bir harekete 12 tekrarla başlanıp daha sonrasında 20 tekrara çıkılabilir. Gerkeli kondisyon sağlandıkça egzersizler günde 3 defa yapılabilir."


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi Haber
Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı Haber
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 3. büyük indirim geliyor Haber
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 3. büyük indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Haber
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer...
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tom Hanks Cem Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: "Koronavirüse karşı birkaç hareketle bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 10:48:08. #1.14#