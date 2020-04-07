Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı
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Koronavirüs, Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Güncel

Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs salgını sonrasında yaşanabilecek olası gıda sıkıntısına karşı belediyeye ait 35 dönüm araziye mısır tohumu ekiyor.

07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:21
Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, koronavirüs salgını sonrasında yaşanabilecek olası gıda sıkıntısına karşı belediyeye ait 35 dönüm araziye mısır tohumu ekiyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'ye 'boş arazileri değerlendirelim' çağrısı yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, salgın sonrası oluşabilecek olası gıda sıkıntısına karşı, belediyeye ait 7 farklı alanda toplam 35 dönüm araziye, mısır tohumu ekmeye başladı. Tarımla ilgili sivil topum kuruluşu temsilcileriyle 10 günlük fikir alışverişi sonrasında mısır yetiştirme kararı alan belediye, ilk ekimi Güzeloba Mahallesi'ndeki arazide gerçekleştirdi. Tohum ekimine Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, belediye personeli ve sivil toplu kuruluşu temsilcileri katıldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Başkan Uysal, Türkiye'ye 'boş arazileri değerlendirelim' çağrısı yaptı. Türkiye genelinde boş arazi kalmamasını ve gıda ürünlerinin ekimi yapılmasını talep eden Uysal, "Antalya'nın tarımla ilgili sivil toplum temsilcileri burada. Boş arazi kalmasın. Çünkü bize hububat satan ülkelerde satış durdu. Bizim ihracatımız devam ediyor. Olası bir tehlike durumu var. Bizim de buna karşı imkanları geniş olan Türkiye'de çok arazimiz var. Arazilerimizi dolduralım gecikme bizi sıkıntıya sokabilir" diye konuştu.Mısır ekimi için 10 gündür araştırma yaptıklarını anlatan Başkan Uysal, şunları söyledi: "Bir ay önce onlarca ürün ekimi yapılabilirken bugün mevsimden dolayı birkaç ürün ekimi yapılabiliyor. Un ve ekmeği yapılabildiği için mısır ekeceğiz. Belediyemize ait 35 dönüme ekim yapacağız. Türkiye'ye boş arazilere ekim yapılması çağrısı yapıyoruz. Bu alandaki gecikme bize zarar verir. Herkes boş arazilerini dikmeli. Bütün potansiyeli kullanalım aksi halde salgının sağlık boyutundan çok gıda ve sosyoekonomik durumu daha zarar verebilir."Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin de şehir içerisindeki boş alanlarda üretim yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Şahin, "Koronavirüs insanı öldürür, kıtlık insanlığı öldürdü. Tarımın devamlılığı şart olduğunu biliyoruz. Çiftçi ve üreticileri sağlığını koruyarak faaliyetine devam edebilmeli. İthal ettiğimiz gıda ürünlerinde zorluk çekebiliriz Muratpaşa'dan başlayan hareketin Türkiye genelinde yapılmasını istiyoruz" dedi.Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise şöyle konuştu;

"Tarım olmazsa 83 milyonun yaşama şansı yok. Buradaki 35 dönüm ülkeyi besleyemez, ama 1 metre yerin boş kalmaması için farkındalık yaratmak istiyoruz. Üreticiye banka borçlarının 1 yıl ertelenmesi gibi destek bekliyoruz."


Kaynak: DHA

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