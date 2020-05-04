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Koronavirüse karşı bağışıklık ölçen test

Koronavirüse karşı bağışıklık ölçen test
04.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:18

Siemens Healthineers tarafından üretilen 'COVID-19 Total Antikor' testi ile virüse karşı bağışıklık ölçülebilecek.

Siemens Healthineers tarafından üretilen 'COVID-19 Total Antikor' testi ile virüse karşı bağışıklık ölçülebilecek. Yeni test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve çok kısa sürede ayda 25 milyon adet üretilebilecek.

Siemens Healthineers, COVID-19 pandemisinikontrol altında alabilmek ve toplumsal bağışıklığı test edebilmek adına kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen antikor testini geliştirdiğini duyurdu. Yüzde 99,8 gibi yüksek hassaslıkta ölçüm yapılabildiği belirtilen yeni test, şu an laboratuvarlarda kurulu olan cihazlarla uyumlu olarak çalışabildiği aktarıldı. Verilen bilgiye göre, bu özelliği sayesinde de saatte 440 test sonucu üretme kapasitesine sahip Siemens Healthineers 'Atellica Solution' sistemlerinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor. Ayrıca saatte 240 test sonucu üretebilen Siemens Healthineers Centaur XPT sistemi ile 18 dakikada ve saatte 180 sonuç üretebilen Siemens Healthineers Centaur CP sistemi ile de 15 dakikada sonuç alınabilecek.

Firmanın COVID-19 Total Antikor testi sayesinde hastalığa ilişkin olarak kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata daha erken dönüş için sağlıklı veri akışına neden oluyor.Hızlı ve kesin sonuç alınmasını sağlayacak test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve Haziran'dan itibaren de ayda 25 milyon adet üretilebilecek.

"Yeni test kiti kandan ölçüm yapıyor"

Siemens Healthineers Kurumsal Hizmetler Laboratuvar Medikal Direktörü Prof. Dr. Filiz Akbıyık, "Koronavirüs enfeksiyonunun tanısında iki farklı test yöntemleri olduğunu belirterek Covid 19 Total Antikor testinin önemi hakkında şu bilgileri verdi: "Salgın başlangıcından itibaren Türkiye'de, halihazırda birçok laboratuvarda bulunan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi uygulandı. Bu yöntem ile hastanın boğazından ve burnundan alınan sürüntü örnekleri ile virüsün varlığı saptanabiliyor. PCR test sonucunun pozitif olması kişinin aktif olarak Covid-19 etkeni olan virüsü taşıdığı anlamına geliyor. Covid-19 Total Antikor Testi ise seroloji testi olarak da isimlendiriliyor ve kan örneği ile çalışıyor.Covid 19 Total Antikor Testi, Covid-19 enfeksiyonu sonrasında bağışıklık sistemi tarafından, virüsle savaşması için virüse özel üretilen IgM ve IgG proteinlerini (antikorlarını) ölçüyor. IgM proteinleri virüs bulaştıktan ortalama 5 gün, IgG proteinleri ise ortalama 14 gün sonra kanda ölçülebilir düzeylere ulaşıyor.IgG proteinleri dolaşımda kaldığı sürece virüse karşı bağışıklık devam ediyor.Hastalık çok hafif semptomlar ile hatta herhangi bir semptom vermeden atlatılsa bile kanda Covid-19 virüsüne karşı üretilmiş bu antikorların,Total Covid-19 Antikor Testi ile gösterilmesi kişilerin virüse karşı bağışık olduğu anlamına geliyor".

Prof. Dr. Akbıyık, Covid-19 enfeksiyonu sonrasında oluşan bağışıklığın ne kadar süreceği henüz bilinmemekle beraber bağışık kişilerin Siemens Healthineers Covid-19 Total Antikor Testi ile takibinin yeniden hastalık riskini ortaya koyacağını ve SARS-CoV-2 konusunda bilinmeyen yönlerin aydınlatılmasında katkı sağlayacağını vurguladı.

"Kesin, hassas ve özgün"

Siemens Healthineers Laboratuvar Diagnostik Başkanı Deepak Nath, PhD, "Firmamız, Covid-19 ile mücadelede yüksek kaliteli test ihtiyacını karşılamak için tüm gücüyle çalışıyor. Covid-19 Antikor Testi, laboratuvarların beklediği kesinlik, hassasiyet ve özgünlük ile tasarlandı. Bu testin geliştirilmesinde görev alan ve birçoğu salgının merkezinde bulunan meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ile gurur duyuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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