Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı
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Araç, Güncel

Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı

Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptıGAZİANTEP'te yaşayan oto tamircisi Murat Ağbaş (22), koronovirüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.

09.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:23
Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı

Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı

GAZİANTEP'te yaşayan oto tamircisi Murat Ağbaş (22), koronovirüs salgınıyla mücadele için yolculuk sırasında araçların içini dezenfekte eden sistem geliştirdi.

Kentte oto tamirciliği ile uğraşan Murat Ağbaş, koronavirüsü salgını nedeniyle çalıştığı iş yeri geçici olarak kapanınca evinin garajında virüse karşı araçları korumaya yönelik sistem bulmak için çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 gün sonra çalışmalarının meyvesini alan genç adam aracı hareket halindeyken dezenfekte yapacak sistem geliştirdi. Aracın aküsünden alınan elektrik ile çalışan sistemde bagaja monte edilen küçük bir motor aracılığı ile dezenfektan madde titreşim aracılığı ile buharlaşarak arabanın her tarafına yayılıyor.'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA KULLANILABİLİR'Murat Ağbaş, koronavirüsü nedeniyle evden çıkmayın çağrılarına uyarak evde kaldığını ve bu süreçte sistemi geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığım sistem çok basit ortalama 10 günde yaptım. Devlet büyüklerimiz dışarıya çıkmayın deyince bende evde bu sistemi geliştirdim. Bu sistem toplu taşıma araçlarında da kullanılabilecek bir sistem" dedi.'ISINMA OLMUYOR'Arabanın bagajına monte ettiği sistemin kesinlikle ısınmadığını belirten Murat Ağbaş, "Buharlaşan dezenfekte ilacı aracın içerisine tahliye ediyoruz. Bir mekanik parça yaptım. Sistemde kesinlikle ısınma olmuyor. Isınırsa dezenfekte ilacı etkisini kaybediyor. Haznenin içerisindeki dezenfekte ilacını titreşim yoluyla ve fan vasıtasıyla buhar haline getirerek içeriye tahliye ediyoruz. Şimdi tek hortum ile yaptım. Herkes görsün ve anlasın diye böyle tek hortumla kaba bir şekilde yaptım. Bu sistem bütün araçlarda kullanılabilir. Araç nereden hava salgılıyorsa bu buharı oradan verme şansımızda var" şeklinde konuştu.1 LİTRE DEZENFEKTAN 1 HAFTA KULLANILACAKArabaların kilometresine göre sürenin değişeceğini vurgulayan Ağbaş, hazneye koyulacak olan 1 litre dezenfektan ilacının ortalama 1 hafta boyunca kullanılabileceğini dile getirdi. 

Öte yandan neredeyse tüm toplu taşımalarda bu sistemin kullanılabileceğini belirten Murat Ağbaş geliştirdiği makine için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade etti.


Kaynak: DHA

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