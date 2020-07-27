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Koronavirüse karşı antibakteriyel bıçak rağbet görüyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa bıçaklarını üreten ustalar, özel, antibakteriyel saplı bıçaklar üretti.

Koronavirüse karşı antibakteriyel bıçak rağbet görüyor
27.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:45

Dünyaca ünlü Bursa bıçaklarını üreten ustalar, bu yıl koronavirüse karşı özel saplı bıçaklar imal etti. Tahta saplı bıçakların bakteri barındırması üzerine ustalar, ABS plastikten üretilen antibakteriyel saplı bıçaklar üretiyor. Kurban Bayramı öncesi söz konusu bıçaklar büyük rağbet görüyor.

FİYATLARA DİKKAT ÇEKTİLER

Vatandaşlar yıkanma özelliği bulunan bu bıçaklara kurban bayramında rağbet gösteriyor. Bu yıl kurban kesme bıçakları 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, et doğrama ve yüzme bıçakları ise 60 ila 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Koronavirüse karşı antibakteriyel bıçak rağbet görüyor

ABS PLASTİK BIÇAK ÜRETİLDİ

Bayram öncesi bıçak satışlarının arttığını ifade eden Bursalı bıçakçılar, "Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle bıçak satışlarımız artmaya başladı. Vatandaşlar Bursa bıçağına büyük rağbet gösteriyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı biz de önce sağlık diyoruz. Bu yıl bıçakların sapları bakteri tutmaması için ABS plastik kullanıyoruz. Bu plastik sert bir yapıya sahip olup, bakteri üremez. Biz müşterilerimize bu bayram bu tarz bıçakları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli tedbir almaya çalışıyoruz. Vatandaşlar pandemi sürecinde ABS saplı bıçak modellerini kullanırlarsa, sağlık açısından da iyi olur. Bayram yaklaştıkça satışlarımız artmaya başladı. Bursa bıçaklarını Türkiye'nin her iline ve dünyanın pek çok ülkesine gönderiyoruz. Bu bıçakların yıkanabilir olması ilgiyi daha da arttırıyor. Kurban kesimi bıçakları 80 ila 100 lira arasında değişiyor. Yüzme ve et doğrama bıçakları ise 60 ila 70 lira arasında değişiyor" dedi.

Koronavirüse karşı antibakteriyel bıçak rağbet görüyor

Kaynak: İHA

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