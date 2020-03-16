Koronavirüse karşı alınan önlemler
Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak isteyen Moskova Belediyesi çalışanları sık kullanılan noktalarda sürekli temizlik yapıyor.
16.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:31
Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak isteyen Moskova Belediyesi çalışanları sık kullanılan noktalarda sürekli temizlik yapıyor.
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Kaynak: AA