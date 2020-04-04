Koronavirüse karşı 45 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
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Yüksekova, Hakkari, Güncel

Koronavirüse karşı 45 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Karabey köyü sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 45 koyun kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
Koronavirüse karşı 45 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Karabey köyü sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 45 koyun kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İlçeye 22 kilometre uzaktaki 80 haneli köyde yaşayanlar, salgının kısa sürede bitmesi için kurban keserek dua etti.

Köylüler, kestikleri 45 kurbanın etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Köy Muhtarı Süleyman Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım için bütün köy halkının seferber olduğunu belirtti.

Maddi durumu iyi olanlardan 45 koyun topladıklarını anlatan Kaçmaz, "Bunları köy meydanında bir araya gelerek kestik. Herkese eşit şekilde dağıtmak için de terazi kullandık. İnşallah en kısa sürede bütün dünya ve İslam alemi olarak bu illetten kurtuluruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. Allah bu hayrı kabul etsin." dedi.

Köy sakini Mehmet Aslan ise koronavirüsünün bir an önce son bulması için kurban kesmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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