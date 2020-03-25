Koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı
Şanlıurfa HRÜ Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, "Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor.
25.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:12
Şanlıurfa HRÜ Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek, "Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com