Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, koronavirüs salgınından kurtulmak için kurban kesti. Toplanan yöre halkı, kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği etkinliğe 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı. Kurbanları, ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Hakkı Töre, şöyle konuştu: "Sadaka, belaları, musibetleri uzaklaştırır. Biz de örnek olarak bu mıntıkamızdaki köylülerimizde kurban kestik. Bunun niyeti ise sadakadır. Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa süre içinde memleketimize yayılmaz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Bu anlamda da kesilen kurbanları civarda bulunan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin."

Kaynak: DHA