Koronavirüse dirençli hale gelmek mümkün mü? Alman uzmanlar, COVİD-19'a yakalandıktan sonra iyileşen hastaların, yeni tip koronavirüse karşı birkaç yıl için bağışıklık kazanmış olabileceğini belirtiyor.

Alman uzmanlar, COVİD-19'a yakalandıktan sonra iyileşen hastaların, yeni tip koronavirüse karşı birkaç yıl için bağışıklık kazanmış olabileceğini belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar ise bu ihtimale temkinle yaklaşıyor.Bilim insanlarına göre, COVİD-19 hastalığını bir kez atlatmış kişilerde, bu hastalığa karşı vücudun bağışıklık kazanmış olma ihtimali var. Alman Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'nde görevli virolog Melanie Brinkmann ve Gießen Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Friedemann Weber, mevcut bulgulara göre, yeni tip koronavirüse yakalananlarda vücudun virüse karşı antikor ürettiğini açıkladı. Uzmanların diğer koronavirüs türlerinden edindiği deneyimlere göre, enfeksiyounun ardından bir veya iki yıla kadar vücudun virüse direnç göstereceği tahmin ediliyor.

Alman İmmünoloji Derneği Başkanı Thomas Kamradt, "Muhtemelen Sars-CoV-2 virüsünün bulaşmasından sonra en az birkaç yıl yeni bir enfeksiyona karşı koruma oluşacak" dedi. Kamradt, benzer virüsler hakkında bilinenlere göre, vücudun antikor üreterek, yeni enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması geliştirebileceğini söyledi. Kamradt, ancak "bu koruma mekanizmasının ne kadar süreceği kandaki antikor yoğunluğunun hızına yani antikor titresinin (oranı) azalmasına bağlı olduğuna" dikkat çekti.

İhtimal var, kesin kanıt yok

Ancak tüm iyimser tahminlere rağmen, yeni virüs ve buna bağlı enfeksiyonların henüz tam anlamıyla nasıl bir seyir izleyebileceğinin bilinmediğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Stuttgart Marienhospital Kilinik Laboratuvar Ensitüsü Direktörü Matthias Orth, "Vücutta oluşan antikorların yeni enfeksiyonlara karşı koruyucu nitelikte olup olmayacağı kesin değil" diyerek, bunun kandaki antikor yoğunluğuna bağlı olduğunu ve antikor yoğunluğunun hangi seviyeden itibaren virüse karşı koruyuculuk sağladığının bilinmediğini vurguladı.

dpa/ MK,JD

(c)